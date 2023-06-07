Жена Егора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жена Егора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Елисей Егоров

Отец ребёнка: Егор Андреев

Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Алексей Егоров

Отец ребёнка: Егор Андреев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
29 Августа 1698 года. Петр I подписывает указ, предписываюий брить бороды и носить одежду европейского образца.
Рождение ребёнка
1701

Дочь: Наталья Егорова

Отец ребёнка: Егор Андреев

Рождение ребёнка
1702

Сын: Гаврила Егоров

Отец ребёнка: Егор Андреев

Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Петр Егоров

Отец ребёнка: Егор Андреев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Смерть
Неизвестно
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