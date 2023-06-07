Жена Егора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1694
Сын: Елисей Егоров
Отец ребёнка: Егор Андреев
Рождение ребёнка
Около 1698
Сын: Алексей Егоров
Отец ребёнка: Егор Андреев
29 Августа 1698 года. Петр I подписывает указ, предписываюий брить бороды и носить одежду европейского образца.
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Наталья Егорова
Отец ребёнка: Егор Андреев
Рождение ребёнка
1702
Сын: Гаврила Егоров
Отец ребёнка: Егор Андреев
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Петр Егоров
Отец ребёнка: Егор Андреев
Смерть
Неизвестно