Багма (Ефименко) Алла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багма (Ефименко) Алла

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Место рождения

с. Солёное

Дата рождения

09.05.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1910 г.р.

Мать

Около 1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1933

Отец: Ефименко Георгий

Мать: Ефименко Ольга

с. Солёное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Причина смерти: Медицинская проблема
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