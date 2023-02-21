Багма (Ефименко) Алла
Место рожденияс. Солёное
Дата рождения09.05.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1933
Отец: Ефименко Георгий
Мать: Ефименко Ольга
с. Солёное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Причина смерти: Медицинская проблема