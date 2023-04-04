Тихонов Самсон Северьянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Тихонов Северьян Севастьянович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1896
Жена: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1909
Мать ребёнка: не указана
Российская Федерация Республика Башкортостан, Туймазинский район, посёлок Успенка.
Смерть
Неизвестно