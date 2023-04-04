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Тихонов Самсон Северьянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Тихонов Северьян Севастьянович

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1896

Жена: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1909

Сын: Тихонов Иоан Самсонович

Мать ребёнка: не указана

Российская Федерация Республика Башкортостан, Туймазинский район, посёлок Успенка.
Смерть
Неизвестно
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