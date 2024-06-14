Мягкая Евдокия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягкая Евдокия Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1886

Дата смерти

26.04.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.02.1909

Дочь: Мягкая Феодора Антоновна

Отец ребёнка: Мягкий Антон

Рождение ребёнка
07.01.1914

Сын: Мягкий Стефан Антонович

Отец ребёнка: Мягкий Антон

Смерть
26.04.1978

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