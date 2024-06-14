Мягкая Евдокия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1886
Дата смерти26.04.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.02.1909
Дочь: Мягкая Феодора Антоновна
Отец ребёнка: Мягкий Антон
Рождение ребёнка
07.01.1914
Отец ребёнка: Мягкий Антон
Смерть
26.04.1978