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Илюхин Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илюхин Ефимий

Мать: Елена

Рождение ребёнка
19.05.1903

Сын: Илюхин Константин

Мать ребёнка: ?

Барское Тенишево Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
28.01.1904

Сын: Илюхин Григорий

Мать ребёнка: ?

Барское Тенишево Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
06.08.1906

Сын: Илюхин Максим

Мать ребёнка: ?

с.Тенишево Камско-Устьинский р-н РТ
Рождение ребёнка
12.06.1908

Дочь: Анна И Акилина Ивановны

Мать ребёнка: ?

Барское Тенишево Тетюшского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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