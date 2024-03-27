Илюхин Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илюхин Ефимий
Мать: Елена
Рождение ребёнка
19.05.1903
Сын: Илюхин Константин
Мать ребёнка: ?
Барское Тенишево Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
28.01.1904
Сын: Илюхин Григорий
Мать ребёнка: ?
Барское Тенишево Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
06.08.1906
Сын: Илюхин Максим
Мать ребёнка: ?
с.Тенишево Камско-Устьинский р-н РТ
Рождение ребёнка
12.06.1908
Дочь: Анна И Акилина Ивановны
Мать ребёнка: ?
Барское Тенишево Тетюшского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно