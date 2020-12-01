Абсалямова (Ахметова) Роза Абдулловна
Место рожденияд.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.2020
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахметов Абдулла Галлямович (Галямович)
Мать: Ахметова (Ишмухаметова) Гайнижихан Габдельбасыровна (Басыровна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абсалямов Мансур Насыйрович (Насырович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абсалямов Мансур Насыйрович (Насырович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абсалямов Юнир Мансурович
Отец ребёнка: Абсалямов Мансур Насыйрович (Насырович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абсалямов Набиль Мансурович
Отец ребёнка: Абсалямов Мансур Насыйрович (Насырович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.2020
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно