Абсалямова (Ахметова) Роза Абдулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалямова (Ахметова) Роза Абдулловна

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахметов Абдулла Галлямович (Галямович)

Мать: Ахметова (Ишмухаметова) Гайнижихан Габдельбасыровна (Басыровна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абсалямов Мансур Насыйрович (Насырович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абсалямов Мансур Насыйрович (Насырович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абсалямов Юнир Мансурович

Отец ребёнка: Абсалямов Мансур Насыйрович (Насырович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абсалямов Набиль Мансурович

Отец ребёнка: Абсалямов Мансур Насыйрович (Насырович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абсалямов Мансур Насыйрович (Насырович)

Смерть
?.12.2020
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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