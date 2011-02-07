Saareoja (Kaja) Leili
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1962
Дата смерти07.02.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Saareoja Siim
Отец ребёнка: Saareoja ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kivistik ?
Отец ребёнка: Saareoja ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Tubala Heilika
Отец ребёнка: Saareoja ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Saareoja ?
Смерть
07.02.2011
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond