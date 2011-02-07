Saareoja (Kaja) Leili — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Saareoja (Kaja) Leili

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1962

Дата смерти

07.02.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Saareoja Siim

Отец ребёнка: Saareoja ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kivistik ?

Отец ребёнка: Saareoja ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Tubala Heilika

Отец ребёнка: Saareoja ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Saareoja ?

Смерть
07.02.2011
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
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