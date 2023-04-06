Киселев Роман Денисов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киселев Денис Самсонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1876
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
24.09.1877
Дочь: Устинья Романова
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
01.10.1881
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Иванова
Смерть
Неизвестно