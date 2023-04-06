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Киселев Роман Денисов

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Место рождения

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киселев Денис Самсонов

Мать: не указана

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.06.1876

Сын: Киселев Тихон Романов

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.09.1877

Дочь: Устинья Романова

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.10.1881

Сын: Киселев Сергей Романов

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иванова

Смерть
Неизвестно
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