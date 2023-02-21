Букатин Степан
Место рождениядеревня Кирино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Кирино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Букатин Иван
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
деревня Кирино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно