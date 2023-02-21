Букатин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букатин Степан

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Место рождения

деревня Кирино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Кирино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букатин Иван

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

деревня Кирино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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