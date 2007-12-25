Дорошенко Владимир Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошенко Владимир Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1926

Дата смерти

25.12.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорошенко Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорошенко Александр Владимирович

Мать ребёнка: Дорошенко Татьяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорошенко Татьяна Федоровна

Смерть
25.12.2007
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