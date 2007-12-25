Дорошенко Владимир Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1926
Дата смерти25.12.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дорошенко Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорошенко Александр Владимирович
Мать ребёнка: Дорошенко Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.2007