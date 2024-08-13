Христина Минаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христина Минаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810

Сын: Любутов Петр Фомич

Отец ребёнка: Любутов Фома Григорьевич

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Любутов (Любутов) Елена Фоминична

Отец ребёнка: Любутов Фома Григорьевич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Любутов (Любутов) Ирина Фоминична

Отец ребёнка: Любутов Фома Григорьевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Любутов Василий Фомич

Отец ребёнка: Любутов Фома Григорьевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Любутова) Васса Фоминична

Отец ребёнка: Любутов Фома Григорьевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Любутов Тимофей Фомич

Отец ребёнка: Любутов Фома Григорьевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Любутов Иван Фомич

Отец ребёнка: Любутов Фома Григорьевич

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