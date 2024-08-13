Христина Минаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Сын: Любутов Петр Фомич
Отец ребёнка: Любутов Фома Григорьевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Любутов (Любутов) Елена Фоминична
Отец ребёнка: Любутов Фома Григорьевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Любутов (Любутов) Ирина Фоминична
Отец ребёнка: Любутов Фома Григорьевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Любутов Фома Григорьевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Любутова) Васса Фоминична
Отец ребёнка: Любутов Фома Григорьевич
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Любутов Фома Григорьевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Любутов Иван Фомич
Отец ребёнка: Любутов Фома Григорьевич