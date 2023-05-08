Гамарц Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти17.05.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1925
Сын: Гамарц Николай Владимирович
Мать ребёнка: Гамарц (Лабунская) Анастасия Леонтьевна
Рождение ребёнка
29.06.1937
Дочь: Ходальская (Гамарц) Галина Владимировна
Мать ребёнка: Гамарц (Лабунская) Анастасия Леонтьевна
Смерть
17.05.1961