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Гамарц Владимир Иванович

Место рождения

Ананьев, Одеська область

Дата рождения

1896

Дата смерти

17.05.1961

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Ананьев, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамарц (Лабунская) Анастасия Леонтьевна

Рождение ребёнка
16.04.1925

Сын: Гамарц Николай Владимирович

Мать ребёнка: Гамарц (Лабунская) Анастасия Леонтьевна

Зирка, Одеська область
Рождение ребёнка
29.06.1937

Дочь: Ходальская (Гамарц) Галина Владимировна

Мать ребёнка: Гамарц (Лабунская) Анастасия Леонтьевна

Зирка, Одеська область
Смерть
17.05.1961
Зирка, Одеська область

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