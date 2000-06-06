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Панкратов Петр Тимофеевич

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Место рождения

412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russia

Дата рождения

12.07.1921

Дата смерти

06.06.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1921

Отец: Панкратов Тимофей Максимович

Мать: Панкратова Наталия Трифоновна

Работа или профессия
Неизвестно
танкист 56 гв.тбр
Рождение ребёнка
23.03.1947

Сын: Панкратов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Панкратова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
21.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панкратова Анна Ивановна

Смерть
06.06.2000

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