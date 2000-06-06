Панкратов Петр Тимофеевич
Место рождения412961 Kryazhim, Saratov Oblast Russia
Дата рождения12.07.1921
Дата смерти06.06.2000
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1921
Работа или профессия
Неизвестно
танкист 56 гв.тбр
Рождение ребёнка
23.03.1947
Сын: Панкратов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Панкратова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
21.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панкратова Анна Ивановна
Смерть
06.06.2000