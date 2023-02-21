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Валентина
Валентина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Федор
Мать
Не указана
Муж
Виталий
Дети
Лариса
Олег
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Олег
Отец ребёнка:
Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Лариса
Отец ребёнка:
Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Виталий
Смерть
Неизвестно
г. Москва
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