Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олег

Отец ребёнка: Виталий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Отец ребёнка: Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виталий

Смерть
Неизвестно
г. Москва
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