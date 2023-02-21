Шевнин Сафрон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевнин Сафрон Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Шевнина Парасковья Сафроновна

Мать ребёнка: Шевнина Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Шевнина Пелагея Сафроновна

Мать ребёнка: Шевнина Евдокия Семеновна

Место жительства
1858 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии как дядя главы семьи Прокопия Прохоровича Шевнина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевнина Евдокия Семеновна

Смерть
Неизвестно
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