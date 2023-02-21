Шевнин Сафрон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1814 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Шевнина Парасковья Сафроновна
Мать ребёнка: Шевнина Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Шевнина Пелагея Сафроновна
Мать ребёнка: Шевнина Евдокия Семеновна
Место жительства
1858 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии как дядя главы семьи Прокопия Прохоровича Шевнина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно