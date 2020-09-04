Власюк Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1947
Дата смерти04.09.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1972
Дочь: Наумова Оксана Алексеевна
Мать ребёнка: Власюк Любовь Ильинична
Рождение ребёнка
16.09.1972
Сын: Власюк Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Власюк Любовь Ильинична
Смерть
04.09.2020