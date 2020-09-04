Власюк Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власюк Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1947

Дата смерти

04.09.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
01.07.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1972

Дочь: Наумова Оксана Алексеевна

Мать ребёнка: Власюк Любовь Ильинична

Рождение ребёнка
16.09.1972

Сын: Власюк Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Власюк Любовь Ильинична

Смерть
04.09.2020
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