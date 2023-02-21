Сорокина Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1964
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1964
Отец: Орехов Петр Васильевич
Мать: Орехова Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
28.01.1972
Дочь: Клюева Наталья Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Ирина Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогожина Елена Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности