Сорокина Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Нина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1964

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1964

Отец: Орехов Петр Васильевич

Мать: Орехова Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
28.01.1972

Дочь: Клюева Наталья Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогожина Елена Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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