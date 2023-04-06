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Васильева Агрофена Яковлева

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Место рождения

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1849

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

1818 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Васильев Иаков Степанов

Мать: Васильева Ольга Иванова

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Смерть
После 1850
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850
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