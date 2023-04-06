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Попов Филипп Тимофеевич

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Место рождения

Терновое, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

10.10.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Терновое, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
29.10.1906 ст.

Жена: Попова Зинаида Кузьминична

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.01.1913 ст.

Дочь: Панина Мария Филипповна

Мать ребёнка: Попова Зинаида Кузьминична

Терновое, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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