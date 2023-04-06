Попов Филипп Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1906 ст.
Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.01.1913 ст.
Дочь: Панина Мария Филипповна
Мать ребёнка: Попова Зинаида Кузьминична
Смерть
Неизвестно