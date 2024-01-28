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Курзина Ирина Яковлевна

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курзин Гаврила Астафьевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Курзина) Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Курзин Гаврила Астафьевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Курзина) Наталья Гавриловна

Отец ребёнка: Курзин Гаврила Астафьевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Курзин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Курзин Гаврила Астафьевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Курзин Яков Гаврилович

Отец ребёнка: Курзин Гаврила Астафьевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Курзин Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Курзин Гаврила Астафьевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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