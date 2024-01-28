Курзина Ирина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Курзина) Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Курзин Гаврила Астафьевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Курзина) Наталья Гавриловна
Отец ребёнка: Курзин Гаврила Астафьевич
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Курзин Гаврила Астафьевич
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Курзин Гаврила Астафьевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Курзин Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Курзин Гаврила Астафьевич
Смерть
Неизвестно