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Авдотья Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1798 ст.

Сын: Грязнов Василий Дементьевич

Отец ребёнка: Громов Дементий Савельевич

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Авдотья Дементьевна

Отец ребёнка: Громов Дементий Савельевич

Рождение ребёнка
20.07.1807

Сын: Грязнов Ермолай Дементьевич

Отец ребёнка: Громов Дементий Савельевич

Большое Брянцево, Подольск, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Большое Брянцево, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Громов Дементий Савельевич

Смерть
Неизвестно
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