Авдотья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1798 ст.
Сын: Грязнов Василий Дементьевич
Отец ребёнка: Громов Дементий Савельевич
Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Авдотья Дементьевна
Отец ребёнка: Громов Дементий Савельевич
Рождение ребёнка
20.07.1807
Сын: Грязнов Ермолай Дементьевич
Отец ребёнка: Громов Дементий Савельевич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно