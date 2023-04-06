Булатов Иван Самойлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Булатова Анна
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Булатова Анна
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Булатов Назар Иванов
Мать ребёнка: Булатова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Анна
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816