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Булатов Иван Самойлов

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Булатов Самуил (Самойло) Никифоров

Мать: Булатова Парасковья Фомина

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Булатов Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Булатова Анна

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Булатов Артемий Иванов

Мать ребёнка: Булатова Анна

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Булатов Назар Иванов

Мать ребёнка: Булатова Анна

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Анна

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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