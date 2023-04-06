Тулькубай Бакынов
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Бакын Киекчин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Яхшинбет Тулькубаев
Мать ребёнка: Кульшакара
Рождение ребёнка
1807
Сын: Булат Тулькубаев
Мать ребёнка: Кульшакара
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Миндабика Тулькубаева
Мать ребёнка: Кульшакара
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Юлмабика Тулькубаева
Мать ребёнка: Кульшакара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кульшакара
Смерть
1821