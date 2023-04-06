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Тулькубай Бакынов

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1740

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Бакын Киекчин

Мать: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Яхшинбет Тулькубаев

Мать ребёнка: Кульшакара

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Булат Тулькубаев

Мать ребёнка: Кульшакара

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Миндабика Тулькубаева

Мать ребёнка: Кульшакара

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Юлмабика Тулькубаева

Мать ребёнка: Кульшакара

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кульшакара

Смерть
1821
Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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