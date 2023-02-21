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Илюхина Параскева Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1867 ст.

Дочь: Илюхина Евдокия Стефанова

Отец ребёнка: Илюхин Стефан Потапов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.09.1869 ст.

Дочь: Илюхина Анна Стефанова

Отец ребёнка: Илюхин Стефан Потапов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.09.1874 ст.

Дочь: Илюхина Ефросинья Степановна

Отец ребёнка: Илюхин Стефан Потапов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илюхин Стефан Потапов

Смерть
Неизвестно
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