Илюхина Параскева Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1867 ст.
Дочь: Илюхина Евдокия Стефанова
Отец ребёнка: Илюхин Стефан Потапов
Рождение ребёнка
07.09.1869 ст.
Дочь: Илюхина Анна Стефанова
Отец ребёнка: Илюхин Стефан Потапов
Рождение ребёнка
22.09.1874 ст.
Дочь: Илюхина Ефросинья Степановна
Отец ребёнка: Илюхин Стефан Потапов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно