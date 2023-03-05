Куницына (Остравная) Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1982
Сын: Куницын Данил Александрович
Отец ребёнка: Куницын Александр Владимирович
Рождение ребёнка
11.10.1987
Сын: Куницын Родион Александрович
Отец ребёнка: Куницын Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно