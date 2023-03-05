Куницына (Остравная) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куницына (Остравная) Людмила Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1955

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1982

Сын: Куницын Данил Александрович

Отец ребёнка: Куницын Александр Владимирович

Рождение ребёнка
11.10.1987

Сын: Куницын Родион Александрович

Отец ребёнка: Куницын Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куницын Александр Владимирович

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