Наумова Парасковья Андреевна
Место рожденияс.Сметанино
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Сметанино
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Разумова Фекла Афанасьевна
Отец ребёнка: Наумов Афанасий Наумович
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Наумов Афанасий Наумович
с.Сметанино
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Наумов Афанасий Наумович
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Наумов Афанасий Наумович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Ксения Афанасьевна
Отец ребёнка: Наумов Афанасий Наумович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Наумов Тимофей Афанасьевич
Отец ребёнка: Наумов Афанасий Наумович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Ирина Афанасьевна
Отец ребёнка: Наумов Афанасий Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с.Сметанино