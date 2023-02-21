Наумова Парасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Парасковья Андреевна

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Место рождения

с.Сметанино

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Сметанино
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Разумова Фекла Афанасьевна

Отец ребёнка: Наумов Афанасий Наумович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Наумов Семен Афанасьевич

Отец ребёнка: Наумов Афанасий Наумович

с.Сметанино
Рождение ребёнка
1755

Сын: Наумов Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Наумов Афанасий Наумович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Наумов Федот Афанасьевич

Отец ребёнка: Наумов Афанасий Наумович

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Ксения Афанасьевна

Отец ребёнка: Наумов Афанасий Наумович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Наумов Тимофей Афанасьевич

Отец ребёнка: Наумов Афанасий Наумович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Ирина Афанасьевна

Отец ребёнка: Наумов Афанасий Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Афанасий Наумович

Смерть
Неизвестно
с.Сметанино
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