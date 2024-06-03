Попова Варвара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Варвара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Александр

Мать: не указана

Восприемник
26.08.1901
Чкаловск, город Чкаловск, Нижегородская область
При рождении у брата Ивана сына Александра восприемники: Города Мышкина мещанин Николай Иванов Суханов и города Юрьевца мещанская девица Варвара Александрова Попова
Смерть
Неизвестно

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