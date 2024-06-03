Попова Варвара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Александр
Мать: не указана
Восприемник
26.08.1901
Чкаловск, город Чкаловск, Нижегородская область
При рождении у брата Ивана сына Александра восприемники: Города Мышкина мещанин Николай Иванов Суханов и города Юрьевца мещанская девица Варвара Александрова Попова
Смерть
Неизвестно