Чернов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернов Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено ?.07.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.07.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.02.1908

Жена: Чернова Анисья Каллистратовна

Никольское, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Место жительства
Неизвестно
Мордовская Борковка, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Смерть
Неизвестно
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