Чернов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено ?.07.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.07.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1908
Никольское, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Место жительства
Неизвестно
Мордовская Борковка, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Смерть
Неизвестно