Теленкова Агафья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Теленкова Мария Романовна
Отец ребёнка: Теленков Роман Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теленков Сергей Романовна
Отец ребёнка: Теленков Роман Стефанович
Смерть
Неизвестно