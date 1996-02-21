Мухутдинов Шайдулла Сибгатулла улы
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти21.02.1996
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
1948
Сын: Мухаметзянов Мансур Шайдулла улы
Мать ребёнка: Мухаметзянова Гилембаян Вали кызы
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Мухаметзянова Наиля Шайдулла кызы
Мать ребёнка: Мухаметзянова Гилембаян Вали кызы
Рождение ребёнка
1953
Сын: Мухаметзянов Камил Шайдулла улы
Мать ребёнка: Мухаметзянова Гилембаян Вали кызы
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Мухутдинова Гульшат Шайдулла кызы
Мать ребёнка: Мухаметзянова Гилембаян Вали кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.1996