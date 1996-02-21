Мухутдинов Шайдулла Сибгатулла улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухутдинов Шайдулла Сибгатулла улы

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Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1913

Дата смерти

21.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Мухутдинов Сибгатулла Мухутдин улы

Мать: Сибгатуллина Масрура Галим кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1948

Сын: Мухаметзянов Мансур Шайдулла улы

Мать ребёнка: Мухаметзянова Гилембаян Вали кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Мухаметзянова Наиля Шайдулла кызы

Мать ребёнка: Мухаметзянова Гилембаян Вали кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1953

Сын: Мухаметзянов Камил Шайдулла улы

Мать ребёнка: Мухаметзянова Гилембаян Вали кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Мухутдинова Гульшат Шайдулла кызы

Мать ребёнка: Мухаметзянова Гилембаян Вали кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаметзянова Гилембаян Вали кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
21.02.1996
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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