Ермошкина Ольга Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмошкина Ольга

Ермошкина Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рязина (Ермошкина) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Ермошкин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимошина (Ермошкина) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Ермошкин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кижменёва (Ермошкина) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Ермошкин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермошкин Пётр

Отец ребёнка: Ермошкин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермошкина Мария Петровна

Отец ребёнка: Ермошкин Петр

Рождение ребёнка
02.09.1921

Дочь: Сергеева (Ермошкина) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Ермошкин Петр

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.