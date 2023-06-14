Ермошкина Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рязина (Ермошкина) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Ермошкин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимошина (Ермошкина) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Ермошкин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кижменёва (Ермошкина) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Ермошкин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермошкин Пётр
Отец ребёнка: Ермошкин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермошкина Мария Петровна
Отец ребёнка: Ермошкин Петр
Рождение ребёнка
02.09.1921
Дочь: Сергеева (Ермошкина) Наталья Петровна
Отец ребёнка: Ермошкин Петр
Смерть
Неизвестно