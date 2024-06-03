Тихонов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
12.05.1982

Сын: Тихонов Денис Николаевич

Мать ребёнка: Тихонова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
22.07.1984

Сын: Тихонов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Тихонова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
26.08.1990

Сын: Тихонов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Тихонова Надежда Александровна

Смерть
Неизвестно

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