(Головина) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Головин Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Рогозин Меркул
Отец ребёнка: Рогозин Свирид
Рождение ребёнка
1795
Сын: Рогозин Павел
Отец ребёнка: Рогозин Свирид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Свирид
Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно