(Головина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Головина) Прасковья

(Головина) Прасковья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головин Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Рогозин Меркул

Отец ребёнка: Рогозин Свирид

Рождение ребёнка
1795

Сын: Рогозин Павел

Отец ребёнка: Рогозин Свирид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Свирид

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close