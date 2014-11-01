Тахаутдинов Халиль
Место рожденияс.Мокрые Курнали, Алексеевский р-н
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.11.2014
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тахаутдинов Каримулла
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.06.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.05.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.11.2014