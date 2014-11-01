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Тахаутдинов Халиль

Место рождения

с.Мокрые Курнали, Алексеевский р-н

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.11.2014

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тахаутдинов Каримулла

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.05.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.11.2014

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