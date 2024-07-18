Гликерия Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГликерия Афанасьева

Гликерия Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Сташкевич Димитрий Иванов

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Григориев

Рождение ребёнка
1890

Сын: Сташкевич Александр Иванов

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Григориев

Рождение ребёнка
17.12.1895

Дочь: (Сташкевич) Иулиания Иоаннова

Отец ребёнка: Сташкевич Иван Григориев

Мы используем куки для улучшения работы сайта.