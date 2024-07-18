Гликерия Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Сташкевич Димитрий Иванов
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Григориев
Рождение ребёнка
1890
Сын: Сташкевич Александр Иванов
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Григориев
Рождение ребёнка
17.12.1895
Дочь: (Сташкевич) Иулиания Иоаннова
Отец ребёнка: Сташкевич Иван Григориев