Миляев Василий Вавилович
мужской, родился 1719, Коломна, Коломенский, Московская область
умер Неизвестно
МатьЕвдокия АндреевнаНеизвестно г.р.
ОтецМиляев Вавила ЯковлевичНеизвестно г.р.
Дети
Миляев Максим Васильевич1752 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Миляев Вавила Яковлевич
Мать: Евдокия Андреевна
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Анна Евсеевна
Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно