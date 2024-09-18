Миляев Василий Вавилович 1719 — найти родственников по фамилии на Familio

Миляев Василий Вавилович

Автор
ИЕ
Евтеев И.

мужской, родился 1719, Коломна, Коломенский, Московская область

умер Неизвестно

Мать
Евдокия АндреевнаНеизвестно г.р.
Отец
Миляев Вавила ЯковлевичНеизвестно г.р.
Дети
Миляев Максим Васильевич1752 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Миляев Вавила Яковлевич

Мать: Евдокия Андреевна

Коломна, Коломенский, Московская область

Рождение ребёнка
1752

Сын: Миляев Максим Васильевич

Мать ребёнка: Анна Евсеевна

Коломна, Коломенский, Московская область

Смерть
Неизвестно

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