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Савина (Знаменская) Валентина Петровна
Савина (Знаменская) Валентина Петровна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Знаменский Петр Сергеевич
1915 г.р.
Мать
Знаменская (Фирсова) Александра Павловна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Знаменский Петр Сергеевич
Мать:
Знаменская Александра Павловна
Москва
, город федерального значения Москва
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