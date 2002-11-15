Хасиятуллова (Аксенова) Сания Имамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасиятуллова (Аксенова) Сания Имамовна

Место рождения

Ульяновская обл. д. Енганаево

Дата рождения

29.10.1912

Дата смерти

15.11.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1912

Отец: Аксенов Имаметдин

Мать: не указана

Ульяновская обл. д. Енганаево
Рождение ребёнка
17.08.1935

Сын: Тауфиков Талгат Тауфикович

Отец ребёнка: Хасиятуллов Тауфик Хасиятуллович

Ульяновская обл. д. Енганаево
Рождение ребёнка
30.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасиятуллов Тауфик Хасиятуллович

г. Казань, Татарстан
Смерть
15.11.2002
г. Казань, Татарстан
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