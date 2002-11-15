Хасиятуллова (Аксенова) Сания Имамовна
Место рожденияУльяновская обл. д. Енганаево
Дата рождения29.10.1912
Дата смерти15.11.2002
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1912
Отец: Аксенов Имаметдин
Ульяновская обл. д. Енганаево
Рождение ребёнка
17.08.1935
Сын: Тауфиков Талгат Тауфикович
Отец ребёнка: Хасиятуллов Тауфик Хасиятуллович
Ульяновская обл. д. Енганаево
Рождение ребёнка
30.06.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хасиятуллов Тауфик Хасиятуллович
г. Казань, Татарстан
Смерть
15.11.2002
г. Казань, Татарстан