Михаил Алексеев
Место рождения
Дата рождения05.07.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1830 ст.
Отец: Алексей Иванов
Мать: Евдокия Матвеева
Бракосочетание
09.05.1848 ст.
Жена: Федосья Дмитриева
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.03.1852 ст.
Сын: Степан Михайлов
Мать ребёнка: Федосья Дмитриева
Рождение ребёнка
27.04.1855 ст.
Дочь: Мавра Михайлова
Мать ребёнка: Федосья Дмитриева
Рождение ребёнка
07.01.1858 ст.
Дочь: Татьяна Михайлова
Мать ребёнка: Федосья Дмитриева
Рождение ребёнка
01.07.1866 ст.
Дочь: Ульяна Михайлова
Мать ребёнка: Федосья Дмитриева
Рождение ребёнка
04.08.1868 ст.
Дочь: Василиса Михайлова
Мать ребёнка: Федосья Дмитриева
Смерть
Неизвестно