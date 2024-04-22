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Михаил Алексеев

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.07.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1830 ст.

Отец: Алексей Иванов

Мать: Евдокия Матвеева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
09.05.1848 ст.

Жена: Федосья Дмитриева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.03.1852 ст.

Сын: Степан Михайлов

Мать ребёнка: Федосья Дмитриева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.04.1855 ст.

Дочь: Мавра Михайлова

Мать ребёнка: Федосья Дмитриева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.01.1858 ст.

Дочь: Татьяна Михайлова

Мать ребёнка: Федосья Дмитриева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.07.1866 ст.

Дочь: Ульяна Михайлова

Мать ребёнка: Федосья Дмитриева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.08.1868 ст.

Дочь: Василиса Михайлова

Мать ребёнка: Федосья Дмитриева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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