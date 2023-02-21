Воронова -Воронина (Саблина) Анастасия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова -Воронина (Саблина) Анастасия Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1898

Сын: Воронов Александр Ефимович

Отец ребёнка: Воронов Ефим Гаврилович

Аргашино Верховско-Вольская волость Устюженский уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Воронов Петр Ефимович

Отец ребёнка: Воронов Ефим Гаврилович

Аргашино Верховско-Вольская волость Устюженский уезд
Рождение ребёнка
1909

Сын: Воронов Павел Ефимович

Отец ребёнка: Воронов Ефим Гаврилович

Аргашино Верховско-Вольская волость Устюженский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макаренкова Иринья Ефимовна

Отец ребёнка: Воронов Ефим Гаврилович

Аргашино, Вехровско-Вольская волость, Устюженский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Ефим Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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