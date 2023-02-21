Воронова -Воронина (Саблина) Анастасия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1898
Сын: Воронов Александр Ефимович
Отец ребёнка: Воронов Ефим Гаврилович
Аргашино Верховско-Вольская волость Устюженский уезд
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Воронов Ефим Гаврилович
Аргашино Верховско-Вольская волость Устюженский уезд
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Воронов Ефим Гаврилович
Аргашино Верховско-Вольская волость Устюженский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макаренкова Иринья Ефимовна
Отец ребёнка: Воронов Ефим Гаврилович
Аргашино, Вехровско-Вольская волость, Устюженский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно