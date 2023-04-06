Шипицына Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Шипицын Кузьма Никифорович
Отец ребёнка: Шипицын Никифор
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Шипицын Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шипицын Никифор
Смерть
Неизвестно