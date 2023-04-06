Шипицына Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Елена Васильевна

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Шипицын Кузьма Никифорович

Отец ребёнка: Шипицын Никифор

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Шипицын Никифор

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Никифор

Смерть
Неизвестно
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