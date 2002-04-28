Капралова (Болтыненкова) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.09.1935
Дата смерти28.04.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климовцев Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Климовцев Тимофей Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1959
Сын: Климовцев Анатолий Тимофеевич
Отец ребёнка: Климовцев Тимофей Герасимович
Тимошовка, Черкаська область
Смерть
28.04.2002