Капралова (Болтыненкова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капралова (Болтыненкова) Галина Ивановна

Место рождения

Смела, Черкаська область

Дата рождения

10.09.1935

Дата смерти

28.04.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Смела, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климовцев Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Климовцев Тимофей Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовцев Тимофей Герасимович

Рождение ребёнка
23.07.1959

Сын: Климовцев Анатолий Тимофеевич

Отец ребёнка: Климовцев Тимофей Герасимович

Тимошовка, Черкаська область
Смерть
28.04.2002

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