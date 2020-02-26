Долинин Юрий 04.01.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долинин Юрий

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Место рождения

Набережные Челны

Дата рождения

04.01.1963

Дата смерти

26.02.2020

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1986 г.р.

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1963

Отец: Долинин Михаил

Мать: скрыто настройками приватности

Набережные Челны
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.11.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Набережные Челны
Рождение ребёнка
23.07.1986

Сын: Долинин Станислав

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Набережные Челны
Смерть
26.02.2020
Набережные Челны
Причина смерти: Болезнь

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