Долинин Юрий
Место рожденияНабережные Челны
Дата рождения04.01.1963
Дата смерти26.02.2020
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1963
Отец: Долинин Михаил
Мать: скрыто настройками приватности
Набережные Челны
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.11.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Набережные Челны
Рождение ребёнка
23.07.1986
Сын: Долинин Станислав
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Набережные Челны
Смерть
26.02.2020
Набережные Челны
Причина смерти: Болезнь