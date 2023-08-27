Бойчук Софья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синченко Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Синченко Сергей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синченко Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Синченко Сергей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Синченко Сергей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синченко Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Синченко Сергей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коломазов ?
Рождение ребёнка
07.11.1945
Дочь: Кухарева Людмила ?
Отец ребёнка: Коломазов ?
Рождение ребёнка
07.11.1948
Дочь: Синченко Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Синченко Сергей Павлович
Смерть
Неизвестно