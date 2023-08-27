Бойчук Софья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойчук Софья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бойчук Василий Андреевич

Мать: Бойчук (Чернявская) Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синченко Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Синченко Сергей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синченко Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Синченко Сергей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синченко Вадим Сергеевич

Отец ребёнка: Синченко Сергей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синченко Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Синченко Сергей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синченко Сергей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коломазов ?

Рождение ребёнка
07.11.1945

Дочь: Кухарева Людмила ?

Отец ребёнка: Коломазов ?

Рождение ребёнка
07.11.1948

Дочь: Синченко Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Синченко Сергей Павлович

Смерть
Неизвестно

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