Васильев Михаил Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Михаил Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Константин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева (Кулешова) Акулина Леонтьевна

Рождение ребёнка
18.11.1904 ст.

Дочь: - (Васильева) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Васильева (Кулешова) Акулина Леонтьевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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