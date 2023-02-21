Михаил Акимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смерти?.04.1833
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1812
Жена: Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Марфа Михайлова
Мать ребёнка: Дарья Петрова
Дягилево, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Смерть
?.04.1833
Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область