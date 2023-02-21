Михаил Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Акимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

?.04.1833

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Около 1820 г.р.

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1812

Жена: Дарья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Марфа Михайлова

Мать ребёнка: Дарья Петрова

Дягилево, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Смерть
?.04.1833
Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
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