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Сорокин Фёдор Каллистратович

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.02.1886

Дата смерти

После 29.01.1917

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1886

Отец: Сорокин Каллистрат Игнатьевич

Мать: Сорокина Евдокия Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.11.1904

Жена: Сорокина Акулина Иосифовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1905

Сын: Сорокин Борис Фёдорович

Мать ребёнка: Сорокина Акулина Иосифовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.11.1907

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Сорокина Акулина Иосифовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.07.1910

Дочь: Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Сорокина Акулина Иосифовна

Рождение ребёнка
29.01.1917

Сын: Сорокин Семён Фёдорович

Мать ребёнка: Сорокина Акулина Иосифовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 29.01.1917
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