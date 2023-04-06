Сорокин Фёдор Каллистратович
Место рождения
Дата рождения27.02.1886
Дата смертиПосле 29.01.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1886
Бракосочетание
04.11.1904
Рождение ребёнка
04.08.1905
Мать ребёнка: Сорокина Акулина Иосифовна
Рождение ребёнка
22.11.1907
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Сорокина Акулина Иосифовна
Рождение ребёнка
23.07.1910
Дочь: Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Сорокина Акулина Иосифовна
Рождение ребёнка
29.01.1917
Мать ребёнка: Сорокина Акулина Иосифовна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 29.01.1917