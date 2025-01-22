Ряховский Степан
мужской, родился Около 1776, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
умер Неизвестно
МатьРяховская ?Неизвестно г.р.
ОтецРяховский ЯковОколо 1760 г.р.
Супруги
Ряховская ФевроньяОколо 1776 г.р.
Дети
Ряховский ИванОколо 1797 г.р.
(Ряховская) Лукерья1803 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Ряховский Яков
Мать: Ряховская ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ряховская Февронья
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Ряховский Иван
Мать ребёнка: Ряховская Февронья
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Ряховская) Лукерья
Мать ребёнка: Ряховская Февронья
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Ряховский Данила
Мать ребёнка: Ряховская Февронья
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Ряховская) Наталья
Мать ребёнка: Ряховская Февронья
Смерть
Неизвестно