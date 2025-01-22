Ряховский Степан Около 1776 — найти родственников по фамилии на Familio

Ряховский Степан

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился Около 1776, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

умер Неизвестно

Мать
Ряховская ?Неизвестно г.р.
Отец
Ряховский ЯковОколо 1760 г.р.
Супруги
Ряховская ФевроньяОколо 1776 г.р.
Дети
Ряховский ИванОколо 1797 г.р.
(Ряховская) Лукерья1803 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Ряховский Яков

Мать: Ряховская ?

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ряховская Февронья

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Ряховский Иван

Мать ребёнка: Ряховская Февронья

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Ряховская) Лукерья

Мать ребёнка: Ряховская Февронья

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Ряховский Данила

Мать ребёнка: Ряховская Февронья

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Ряховская) Наталья

Мать ребёнка: Ряховская Февронья

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
Неизвестно

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