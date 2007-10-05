Кузин Владимир Семенович
Место рождения
Дата рождения15.07.1930
Дата смерти05.10.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
05.10.2007