Кузин Владимир Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузин Владимир Семенович

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Место рождения

Лампожня, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

15.07.1930

Дата смерти

05.10.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
15.07.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Лампожня, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
05.10.2007
Москва, город федерального значения Москва
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