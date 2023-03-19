Юров Николай Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юров Николай Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николенко Мария Николаевна

Мать ребёнка: Юрова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондаренко Елена Николаевна

Мать ребёнка: Юрова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Юрова Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрова Татьяна Николаевна

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